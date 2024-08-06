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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)目標價調升至560元，幅度約6.67%

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對玉晶光(3406-TW)提出目標價估值：中位數由525元上修至560元，調升幅度6.67%。其中最高估值832元，最低估值435元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予玉晶光(3406-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀1位。

玉晶光(3406-TW)今(6日)收盤價為453元。近5日股價下跌14.04%，相關光 電 業近5日下跌11.78%，集中市場加權指數下跌7.75%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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