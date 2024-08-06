貿協、JETRO聯席會議聚焦三大議題 將擴大「臺日第三國合作」計畫

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-06 22:40

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外貿協會 (TAITRA) 與日本貿易振興機構 (JETRO) 於 8 月 5 日至 6 日，在東京舉行第 17 屆「TAITRA–JETRO 聯席會議」，雙方針對「供應鏈移轉與合作」、「農林水產品出口拓銷」及「組織營運應變」等三大議題之作為進行交流。

在供應鏈移轉與合作方面，貿協表示，我國濟部部長郭智輝將日本列為「境外關內」的評估目標之一，盼未來雙方多合作辦理商務媒合推廣活動，深化台日半導體、新創企業等領域合作，擴大投資帶動貿易的綜效。

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此外，貿協也分享，在供應鏈重組及分散市場已成為趨勢下，積極協助臺商海外布局，自 2013 年起與 JETRO 合作推動「臺日第三國合作」計畫，2017 至 2023 年間在東協國家共合作開發 97 件案源，超過半數為供應鏈合作。

此次會議上，雙方也討論將「臺日第三國合作」計畫範圍擴大至非洲市場，聚焦於汽機車及零配件、機械產業及綠能等領域。

拓展農林水產品出口方面，2023 年日本農水產食品出口額突破 1.4 兆日元，創下歷史新高，JETRO 提出，未來將加強日本農林水產品先轉臺灣加工後再出口，或直接銷往臺灣海外餐廳；貿協則分享多元行銷策略，期待雙方能進一步擴大合作。

在組織營運方面，JETRO 表示，其人才來源多元，透過辦理全員會議及設立跨部門專案團隊提高業務認知和團隊凝聚力；貿協介紹數位轉型的 3A 策略，包括導入自動化工具完成重複性任務（Automation）、透過人工智慧提供客製化資訊及服務（AI）及鼓勵員工將數據視覺化及利用生成式 AI 工具以提升組織效能（Action）。