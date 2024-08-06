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鉅亨速報

營收速報 - 威剛(3260)7月營收30.54億元年增率高達34.04％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:15


威剛(3260-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣30.54億元，年增率34.04%，月增率3.38%。

今年1-7月累計營收為239.64億元，累計年增率46.54%。

最新價為84.3元，近5日股價下跌-9.8%，相關半導體類指數下跌-9.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2604 張
  • 外資買賣超：-2557 張
  • 投信買賣超：+491 張
  • 自營商買賣超：-538 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 30.54億 34% 3%
24/6 29.54億 29% -8%
24/5 32.27億 32% -16%
24/4 38.48億 81% -3%
24/3 39.75億 57% 19%
24/2 33.40億 34% -6%

威剛(3260-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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