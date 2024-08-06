營收速報 - 威剛(3260)7月營收30.54億元年增率高達34.04％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:15
今年1-7月累計營收為239.64億元，累計年增率46.54%。
最新價為84.3元，近5日股價下跌-9.8%，相關半導體類指數下跌-9.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2604 張
- 外資買賣超：-2557 張
- 投信買賣超：+491 張
- 自營商買賣超：-538 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|30.54億
|34%
|3%
|24/6
|29.54億
|29%
|-8%
|24/5
|32.27億
|32%
|-16%
|24/4
|38.48億
|81%
|-3%
|24/3
|39.75億
|57%
|19%
|24/2
|33.40億
|34%
|-6%
威剛(3260-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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