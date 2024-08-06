營收速報 - 百和興業-KY(8404)7月營收6.32億元年增率高達30.52％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:15
百和興業-KY(8404-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣6.32億元，年增率30.52%，月增率13.91%。
今年1-7月累計營收為39.01億元，累計年增率37.26%。
最新價為16.5元，近5日股價下跌-10.24%，相關其 他下跌-7.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-471 張
- 外資買賣超：-390 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-81 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|6.32億
|31%
|14%
|24/6
|5.55億
|35%
|-8%
|24/5
|6.01億
|52%
|3%
|24/4
|5.82億
|70%
|-7%
|24/3
|6.27億
|42%
|134%
|24/2
|2.69億
|-41%
|-58%
百和興業-KY(8404-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為成衣、鞋類及運動用品之輔料黏扣帶、織帶(鞋帶)之產製及銷售。成衣、鞋類及運動用品之鬆緊帶、針織緹花網布等材料之產製及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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