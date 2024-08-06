鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-1.84元，預估目標價為95.20元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.81元下修至-1.84元，其中最高估值-0.15元，最低估值-3.67元，預估目標價為95.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.15(-0.15)
|0.19
|1.57
|3.11
|最低值
|-3.67(-4.01)
|-5.83
|-6.32
|-6.38
|平均值
|-1.92(-1.71)
|-2.33
|-2.12
|-1.7
|中位數
|-1.84(-1.81)
|-2.22
|-2.1
|-1.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.25億
|37.69億
|43.29億
|50.48億
|最低值
|24.71億
|19.13億
|20.32億
|23.28億
|平均值
|28.66億
|28.05億
|28.69億
|32.91億
|中位數
|28.36億
|27.86億
|27.50億
|31.52億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.95
|0.07
|49.86
|40.76
|4.18
|營業收入
|1.22億
|5.50億
|224.30億
|181.93億
|41.29億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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