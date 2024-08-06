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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-1.84元，預估目標價為95.20元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.81元下修至-1.84元，其中最高估值-0.15元，最低估值-3.67元，預估目標價為95.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.15(-0.15)0.191.573.11
最低值-3.67(-4.01)-5.83-6.32-6.38
平均值-1.92(-1.71)-2.33-2.12-1.7
中位數-1.84(-1.81)-2.22-2.1-1.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值35.25億37.69億43.29億50.48億
最低值24.71億19.13億20.32億23.28億
平均值28.66億28.05億28.69億32.91億
中位數28.36億27.86億27.50億31.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.950.0749.8640.764.18
營業收入1.22億5.50億224.30億181.93億41.29億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBNTX

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