鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰森食品(TSN-US)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為62.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 12:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對泰森食品(TSN-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.67元上修至2.79元，其中最高估值2.96元，最低估值2.65元，預估目標價為62.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.96(2.81)
|4.73
|5.67
|5.9
|最低值
|2.65(2.15)
|2.99
|3.31
|5.9
|平均值
|2.78(2.63)
|3.69
|4.62
|5.9
|中位數
|2.79(2.67)
|3.61
|4.88
|5.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|537.77億
|552.35億
|565.10億
|571.67億
|最低值
|525.32億
|524.69億
|529.42億
|571.67億
|平均值
|531.24億
|539.13億
|548.63億
|571.67億
|中位數
|531.14億
|540.38億
|549.20億
|571.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.52
|5.64
|8.34
|8.92
|-1.87
|營業收入
|424.28億
|431.85億
|470.49億
|532.82億
|528.81億
詳細資訊請看美股內頁：
泰森食品(TSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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