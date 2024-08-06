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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰森食品(TSN-US)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為62.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 12:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對泰森食品(TSN-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.67元上修至2.79元，其中最高估值2.96元，最低估值2.65元，預估目標價為62.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.96(2.81)4.735.675.9
最低值2.65(2.15)2.993.315.9
平均值2.78(2.63)3.694.625.9
中位數2.79(2.67)3.614.885.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值537.77億552.35億565.10億571.67億
最低值525.32億524.69億529.42億571.67億
平均值531.24億539.13億548.63億571.67億
中位數531.14億540.38億549.20億571.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.525.648.348.92-1.87
營業收入424.28億431.85億470.49億532.82億528.81億

詳細資訊請看美股內頁：
泰森食品(TSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSTSN

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