鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為115.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.38元，其中最高估值1.58元，最低估值1.25元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.58(1.58)
|2.03
|2.37
|最低值
|1.25(1.25)
|1.65
|1.84
|平均值
|1.38(1.36)
|1.79
|2.11
|中位數
|1.38(1.33)
|1.74
|2.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80.68億
|98.47億
|114.11億
|105.08億
|最低值
|72.12億
|77.63億
|80.81億
|105.08億
|平均值
|75.88億
|84.59億
|91.59億
|105.08億
|中位數
|75.08億
|84.23億
|84.45億
|105.08億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.05
|2.33
|0.78
|0.30
|0.66
|營業收入
|51.14億
|45.98億
|47.34億
|58.54億
|66.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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