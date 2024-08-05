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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估上修至1.33元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.31元上修至1.33元，其中最高估值1.58元，最低估值1.25元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.58(1.58)2.032.21
最低值1.25(1.25)1.651.84
平均值1.36(1.35)1.782.03
中位數1.33(1.31)1.742.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值80.68億98.47億114.11億105.08億
最低值72.93億77.63億80.81億105.08億
平均值75.97億84.60億91.47億105.08億
中位數75.08億84.23億84.45億105.08億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.052.330.780.300.66
營業收入51.14億45.98億47.34億58.54億66.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWELL

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