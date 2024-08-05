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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.WELL-US的目標價調升至115元，幅度約3.6%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)提出目標價估值：中位數由111元上修至115元，調升幅度3.6%。其中最高估值129元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Welltower Inc.評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Welltower Inc.今(5日)收盤價為112.76元。近5日股價上漲3.6%，標普指數下跌2.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WELL市場預估目標價

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Welltower Inc.112.860.09%

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