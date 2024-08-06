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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：藥華藥(6446-TW)目標價調升至784元，幅度約12%

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 14:10


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對藥華藥(6446-TW)提出目標價估值：中位數由700元上修至784元，調升幅度12%。其中最高估值1060元，最低估值380元。

綜合評級 - 共有5位分析師給予藥華藥(6446-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立1位、保守悲觀0位。

藥華藥(6446-TW)今(6日)收盤價為630元。近5日股價下跌2.42%，相關生技醫療近5日下跌8.47%，集中市場加權指數下跌10.53%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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