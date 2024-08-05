盤後速報 - 保瑞(6472)下週(8月12日)除息12元，預估參考價703.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05
保瑞(6472-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。
以今日(8月5日)收盤價715.00元計算，預估參考價為703.0元，息值合計為12.0元，股息殖利率1.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
保瑞(6472-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製造、西藥及保健保養品代理及銷售。近5日股價下跌9.93%，集中市場加權指數下跌2.18%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/12
|715.00
|12.0
|1.68%
|0.0
|2023/08/10
|939.0
|0.0
|0.0%
|2.989
|2023/07/06
|845.0
|8.0
|0.95%
|0.0
|2022/08/30
|346.5
|0.0
|0.0%
|1.0043
|2022/07/07
|246.0
|3.5
|1.42%
|0.0
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