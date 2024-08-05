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鉅亨速報

盤後速報 - 保瑞(6472)下週(8月12日)除息12元，預估參考價703.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05


保瑞(6472-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。

以今日(8月5日)收盤價715.00元計算，預估參考價為703.0元，息值合計為12.0元，股息殖利率1.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

保瑞(6472-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製造、西藥及保健保養品代理及銷售。近5日股價下跌9.93%，集中市場加權指數下跌2.18%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/12 715.00 12.0 1.68% 0.0
2023/08/10 939.0 0.0 0.0% 2.989
2023/07/06 845.0 8.0 0.95% 0.0
2022/08/30 346.5 0.0 0.0% 1.0043
2022/07/07 246.0 3.5 1.42% 0.0

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