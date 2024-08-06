search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

台股回神670點，台積電扶搖直上？

鉅亨研報 2024-08-06 15:24

cover image of news article
台股回神670點，台積電扶搖直上？(圖:shutterstock)

1. 美國經濟擔憂籠罩、波克夏公司 (波克夏公司(波克夏海瑟威) 大賣蘋果 (AAPL-US) 持股，美股 (05) 日四大指數盡墨，道瓊藍籌股和標普 500 指數近兩年來最差單日表現。

2. 台股 (06) 日開高震盪，開盤半小時即重挫 681 點，在半導體、電子、機電類股與油電燃氣族群回神，加上台積電 (2330-TW) 漲近近 7%，聯發科 (2454-TW) 強漲超過 8%，加權指數終場大漲 670.14 點，收 20501.02 點。


3. 電子類股大回神，亞光 (3019-TW)、台光電(2383-TW) 亮燈漲停；晚期族群亦有資金流入，萬海 (2615-TW) 上漲 6.13%、長榮 (2603-TW) 上漲 3.12%、陽明 ( 2609-TW) 上漲 1.83%。

每日盤勢重點如何快速掌握？台股開盤日早上 8:30 準時鎖定「今天 Shot 這盤」

延伸閱讀：

＼歡慶麟洋配奪金／買豐學 PRIME 送「超 PRIME 杯」

文章標籤

趨勢分析永豐金證券台積電

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005186.33-3.00%
集中市場加權指數20501.023.38%
道瓊指數38703.27-2.60%
萬海79.66.13%
長榮165.53.12%
台積電8807.98%
聯發科10758.48%
亞光87.59.92%
台光電426.59.92%
蘋果209.27-4.82%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏弱
台光電

90.48%

勝率
偏弱
長榮

62.96%

勝率
中強短弱
萬海

84.62%

勝率

#營收獲利增加

中強短弱
萬海

84.62%

勝率
偏弱
長榮

62.96%

勝率

#偏弱轉強股

偏弱
台光電

90.48%

勝率
中強短弱
萬海

84.62%

勝率

#均線指標上攻

偏弱
長榮

62.96%

勝率
中強短弱
萬海

84.62%

勝率

#島狀反轉

偏弱
聯發科

81.82%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty