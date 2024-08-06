台股回神670點，台積電扶搖直上？

2. 台股 (06) 日開高震盪，開盤半小時即重挫 681 點，在半導體、電子、機電類股與油電燃氣族群回神，加上台積電 (2330-TW) 漲近近 7%，聯發科 (2454-TW) 強漲超過 8%，加權指數終場大漲 670.14 點，收 20501.02 點。