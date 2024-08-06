台股回神670點，台積電扶搖直上？
鉅亨研報 2024-08-06 15:24
1. 美國經濟擔憂籠罩、波克夏公司 (波克夏公司(波克夏海瑟威) 大賣蘋果 (AAPL-US) 持股，美股 (05) 日四大指數盡墨，道瓊藍籌股和標普 500 指數近兩年來最差單日表現。
2. 台股 (06) 日開高震盪，開盤半小時即重挫 681 點，在半導體、電子、機電類股與油電燃氣族群回神，加上台積電 (2330-TW) 漲近近 7%，聯發科 (2454-TW) 強漲超過 8%，加權指數終場大漲 670.14 點，收 20501.02 點。
3. 電子類股大回神，亞光 (3019-TW)、台光電(2383-TW) 亮燈漲停；晚期族群亦有資金流入，萬海 (2615-TW) 上漲 6.13%、長榮 (2603-TW) 上漲 3.12%、陽明 ( 2609-TW) 上漲 1.83%。
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