國銀上半年賺2775億元創同期新高 手續費淨收益成長快

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-06 22:00

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金管會今 (6) 日公布 38 家本國銀行上半年獲利狀況，今年前 6 月累計稅前盈餘達 2775.2 億元，創史上同期新高紀錄，其中國內總分行高達 2150 億元，年增 14%；至於獲利三支柱方面，利息淨收益仍為大宗，占比維持五成以上，而手續費淨收益成長相當快速，年增幅達 34%。

觀察國銀上半年獲利情形，國內總分行稅前盈餘突破 2000 億元大關，達到 2150.6 億元，年增 14.4%，占比達 77.5%；海外分行稅前盈餘 346.8 億元，年增 22.1%，占比 12.5%；OBU(國際金融業務分行) 稅前盈餘 246.1 億元，年減 16.8%，占比 8.9%；大陸分行獲利 31.9 億元，年增 43.1%，占比 1.1%。

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其中，OBU 上半年獲利較去年同期呈現下滑，銀行局主秘侯立洋分析，主要受到升息持續影響，OBU 與 DBU 及聯行往來資金調度的利息支出增加，加上呆帳費用增加所致。

至於獲利三支柱方面，國銀利息淨收益 3013 億元，年增 0.9％，占比 51.5％；手續費淨收益大幅增加 34％，達到 1390.8 億元，占比 23.8％；投資及其他淨收益年增 13.3％，達 1442.5 億元，占比 24.7％。

截至今年 6 月底止，國銀放款總餘額為 40 兆 2388 億元，較上月底增加 535 億元；逾期放款金額 648.46 億元，較上月底減少 20.37 億元；逾放比率 0.16%，較上月減少 0.01 個百分點，與去年同期相同。