新上市3款倍數刮刮樂 「無敵30倍」買3中1 頭獎300萬！

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-04 16:29

台灣彩券公司今（4）日推出「無敵 30 倍」、「超級 20 倍」、「幸運 10 倍」 共 3 款全新「倍數主題」的刮刮樂新品，有機會刮出 2 倍、3 倍、5 倍、10 倍、 20 倍，最高 30 倍獎金，要讓民眾體驗「家族遊戲」一次刮齊的 超強魅力。「無敵 30 倍」每張 300 元，最高 30 倍，頭獎 300 萬元，中獎率高達 31%。

台彩表示，「無敵 30 倍」每張售價新臺幣 300 元，超過 42 萬個獎金加倍機 會，最高 30 倍，頭獎 300 萬元；「超級 20 倍」每張售價 200 元，超過 36 萬 個獎金加倍機會，最高 20 倍，頭獎 200 萬元；「幸運 10 倍」每張售價 100 元， 超過 33 萬個獎金加倍機會，最高 10 倍，頭獎 30 萬元；3 款新品總獎項超過 514 萬個，總獎金逾 23.1 億元。

國際彩券發行機構針對在同一時間推出一系列不同售價但遊戲主題、票面設計與玩法具一致性的刮刮樂，稱為家族遊戲（family game），其中倍數跟數字的主題與玩法最受歡迎。

台彩表示，這是首度推出一次推出「無敵 30 倍」、 「超級 20 倍」、「幸運 10 倍」3 款倍數主題的家族遊戲新品，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得對應的獎額，或是 刮出一個倍數符號即得該符號對應獎額乘以該倍數之獎金；