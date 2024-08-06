北富銀攜富邦產推網路車險投保 刷卡享最高12%優惠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-06 14:32

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網路車險市場蓬勃發展，富邦產險 2023 年投保市占率居全國之首，占整體投保量近 6 成。台北富邦銀行與富邦產險攜手推出全新網路車險投保服務，即日起，車主只需透過北富銀的網路銀行或行動銀行 APP，5-10 分鐘即可輕鬆完成汽車險與機車險的線上投保， 9 月底前，刷卡投保可享最高 12% 優惠。

根據富邦產險統計，2024 年 1 月至 6 月富邦產險官網網路投保車險數量較去年同期出現顯著成長，其中汽車險成長約 18%，機車險則成長達 31%，顯示國人對於網路投保的接受度和需求持續攀升。

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在投保年齡上，選擇網路投保的民眾以 30 至 50 歲之間最多，然而數據顯示，50 歲以上車主選擇網路投保的比例也不少，機車險有近 2 成，汽車險則超過 3 成，投保年齡層的擴大，也體現網路投保已逐漸成為車主們的新選擇。

機車在台灣是最常見的代步工具，行車時不但要避開大車視線盲區，還要留意路邊停車開車門和行人貓狗的突然闖出，上路風險並不低，一旦發生意外，「人包鐵」的嚴重程度更不容小覷，但從富邦產險統計中發現，有超過一半的機車族尚未加保任意險，比汽車族低了近三分之一，保障不足的情況恐成隱憂。

北富銀表示，目前各類機車險中，強制險不僅保障額度低，傷害醫療額度僅 20 萬元，且保障範圍不包含己方駕駛人，對己方駕駛的人身傷害和雙方財物損失無法提供任何保障，建議機車族可適度加強第三人責任險及駕駛人傷害險，用小保費得到大保障。

北富銀新推出的網路車險投保服務，不僅能夠 24H 隨時隨地進行投保，無需受限於傳統的營業時間和地點，更大幅簡化投保流程，網路銀行會員還可在投保時自動帶入個人資料，省時又便利。同時，服務中還特別設計了「推薦試算功能」，車主只要簡單做個小測驗，能夠根據個人需求、車輛種類及擔心狀況，獲得精準合適的保險推薦方案，讓車主在享受便捷的同時，也能獲得更全面而客製化的保障。

因應環保意識覺醒，北富銀網路投保平台投保車險，不僅適用於傳統的汽機車，也全面涵蓋電動機車和微型電動二輪車。