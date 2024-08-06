營收速報 - 佳必琪(6197)7月營收6.46億元年增率高達56.89％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:15
今年1-7月累計營收為38.73億元，累計年增率51.26%。
最新價為139元，近5日股價下跌-12.15%，相關零組件業下跌-10.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-91 張
- 外資買賣超：+12 張
- 投信買賣超：-34 張
- 自營商買賣超：-69 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|6.46億
|57%
|8%
|24/6
|6.00億
|59%
|-3%
|24/5
|6.21億
|78%
|16%
|24/4
|5.35億
|59%
|-5%
|24/3
|5.63億
|30%
|71%
|24/2
|3.29億
|-5%
|-43%
佳必琪(6197-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為高速光電/光纜/模組/連接器/線束(雲端網通)。連接器/線束(智能連結產業)、(新能源)、(消費性電子)。IoT(物聯網系統)之以上相關產品研發，生產與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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