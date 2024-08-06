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鉅亨速報

營收速報 - 佳必琪(6197)7月營收6.46億元年增率高達56.89％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:15


佳必琪(6197-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣6.46億元，年增率56.89%，月增率7.63%。

今年1-7月累計營收為38.73億元，累計年增率51.26%。

最新價為139元，近5日股價下跌-12.15%，相關零組件業下跌-10.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-91 張
  • 外資買賣超：+12 張
  • 投信買賣超：-34 張
  • 自營商買賣超：-69 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 6.46億 57% 8%
24/6 6.00億 59% -3%
24/5 6.21億 78% 16%
24/4 5.35億 59% -5%
24/3 5.63億 30% 71%
24/2 3.29億 -5% -43%

佳必琪(6197-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為高速光電/光纜/模組/連接器/線束(雲端網通)。連接器/線束(智能連結產業)、(新能源)、(消費性電子)。IoT(物聯網系統)之以上相關產品研發，生產與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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