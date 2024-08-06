營收速報 - 京鼎(3413)7月營收13.82億元年增率高達54.39％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:15
今年1-7月累計營收為84.25億元，累計年增率11.01%。
最新價為270.5元，近5日股價下跌-12.3%，相關半導體業下跌-13.61%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-705 張
- 外資買賣超：-481 張
- 投信買賣超：-98 張
- 自營商買賣超：-126 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|13.82億
|54%
|6%
|24/6
|13.03億
|20%
|7%
|24/5
|12.22億
|10%
|2%
|24/4
|11.97億
|9%
|7%
|24/3
|11.15億
|-3%
|6%
|24/2
|10.50億
|-2%
|-9%
京鼎(3413-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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