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鉅亨速報

營收速報 - 京鼎(3413)7月營收13.82億元年增率高達54.39％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:15


京鼎(3413-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣13.82億元，年增率54.39%，月增率6.1%。

今年1-7月累計營收為84.25億元，累計年增率11.01%。

最新價為270.5元，近5日股價下跌-12.3%，相關半導體業下跌-13.61%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-705 張
  • 外資買賣超：-481 張
  • 投信買賣超：-98 張
  • 自營商買賣超：-126 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 13.82億 54% 6%
24/6 13.03億 20% 7%
24/5 12.22億 10% 2%
24/4 11.97億 9% 7%
24/3 11.15億 -3% 6%
24/2 10.50億 -2% -9%

京鼎(3413-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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