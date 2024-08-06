〈日股盤後〉日經指數報復性反彈 暴漲逾10% 創單日漲點紀錄

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 14:56

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日股日經指數周二 (6 日) 寫下創紀錄的盤中及收盤漲點，在前一天遭遇歷史性的崩跌之後，投資者選擇買進遭受重創的股票。

日經指數周二上漲 3217 點，漲幅達 10.23%，至 34675.46 點。在史上最大單日跌點之後，出現史上最大單日漲點，此前最多漲點為 1990 年 10 月 2 日的 2676 點。

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更廣泛的東證指數上漲 207.06 點或 9.30%，收 2434.21 點。漲點也為史上之最，超過 1987 年 10 月 21 日的 168.51 點。

日股各類股全線大漲，其中以海運、消費信貸和保險股領漲。

好於預期的 7 月美國服務業數據緩解了人們對經濟衰退的擔憂，並幫助提升了美國公債殖利率，日元也由升轉貶，美元兌日元回到 145 上方，一度突破 146 日元。

東京股市從開盤就飆升，並在整個上午持續上漲，日經指數盤中漲點創歷史新高，超過 3400 點，此前一天全球股市暴跌，日經寫下創紀錄的 4451.28 點跌點。

由於反彈過於猛烈，日經指數和東證指數期貨上午短暫觸發熔斷機制，在波動中停止交易。

野村證券投資內容部策略師 Kazuo Kamitani 表示，「今天的上漲主要是由於 (昨天) 大幅下跌後的反彈，但波動可能會持續整周。」

分析師表示，投資人目前正密切關注日本央行副總裁內田真一周三在北海道舉行的會議上的言論，以尋找有關日本未來貨幣政策的線索。