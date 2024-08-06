〈日股盤後〉日經指數報復性反彈 暴漲逾10% 創單日漲點紀錄
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 14:56
日股日經指數周二 (6 日) 寫下創紀錄的盤中及收盤漲點，在前一天遭遇歷史性的崩跌之後，投資者選擇買進遭受重創的股票。
日經指數周二上漲 3217 點，漲幅達 10.23%，至 34675.46 點。在史上最大單日跌點之後，出現史上最大單日漲點，此前最多漲點為 1990 年 10 月 2 日的 2676 點。
更廣泛的東證指數上漲 207.06 點或 9.30%，收 2434.21 點。漲點也為史上之最，超過 1987 年 10 月 21 日的 168.51 點。
日股各類股全線大漲，其中以海運、消費信貸和保險股領漲。
好於預期的 7 月美國服務業數據緩解了人們對經濟衰退的擔憂，並幫助提升了美國公債殖利率，日元也由升轉貶，美元兌日元回到 145 上方，一度突破 146 日元。
東京股市從開盤就飆升，並在整個上午持續上漲，日經指數盤中漲點創歷史新高，超過 3400 點，此前一天全球股市暴跌，日經寫下創紀錄的 4451.28 點跌點。
由於反彈過於猛烈，日經指數和東證指數期貨上午短暫觸發熔斷機制，在波動中停止交易。
野村證券投資內容部策略師 Kazuo Kamitani 表示，「今天的上漲主要是由於 (昨天) 大幅下跌後的反彈，但波動可能會持續整周。」
日元升值的暫停也有助於緩解與出口商相關的問題，因為這會提高他們匯回海外的利潤。
分析師表示，投資人目前正密切關注日本央行副總裁內田真一周三在北海道舉行的會議上的言論，以尋找有關日本未來貨幣政策的線索。
Kamitani 表示，如果內田發表特別鴿派的言論，可能會幫助日經指數在本周有所恢復。他同時補充說，考慮到即將到來的長周末，恢復期可能僅限於未來幾天
- 如何讓AI投資組合更有效益?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 路透調查：日本第二季GDP將重返成長 有利進一步升息
- 全球股市殺聲震天！日股暴跌11% 東證指數期貨第二次暫停交易
- 〈日股盤後〉日經指數崩跌4451點 創史上最大跌點 落入熊市區域
- 股市連日史詩級暴跌 日本央行升息時機引發質疑
鉅亨號貼文看更多
下一篇