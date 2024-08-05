〈日股盤後〉日經指數崩跌4451點 創史上最大跌點 落入熊市區域

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 14:55

東京股市日經指數周一 (5 日) 暴跌，跌點達 4451 點，超過了 1987 年 10 月 20 日 (即「黑色星期一」次日) 的 3836 點，創下歷史新高，全日跌幅高達 12.4%，為史上第二，略低於 1987 年當時的 14.9%。

目前日經指數史上 3 大跌點中，最近兩個交易日就占了兩席，上周五日經大跌 2216 點，跌點排名退居史上第三。日經指數也從 7 月 11 日超過 4.2 萬點的高點，下跌超過 20%，落入技術分析定義的熊市。

東證指數全天也下跌 310.45 點，跌幅 12.23%，至 2227.15 點。

由於跌勢急劇，期貨和選擇權交易出現大量賣單，大阪交易所數次被迫「熔斷」。這是自 2011 年 3 月東日本大地震後，股市陷入動盪以來，約 13 年來首次在期貨交易等主題實施熔斷。

上周末以來，全球市場由美股引爆跌勢，主因是美國經濟數據不佳，引發衰退擔憂加劇，股市大跌。此外，對日股而言，由於美國降息預期增強，日元兌美元匯率七個月來首次觸及 142 的水位，而這種持續升值也令股價承壓。

龍頭股中，豐田汽車股價下跌 11%，本田汽車股價下跌 13.4%。電腦晶片製造商東京電子股價下跌 15.8%，三菱日聯金融集團股價下跌 18.4%。