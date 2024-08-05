全球股市殺聲震天！日股暴跌11%，東證指數期貨第二次暫停交易。

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-05 13:31

全球股市殺聲震天！日股周一（5 日）盤中暴跌逾 11%，韓股觸發熔斷機制，利空是是美國非農風暴席捲亞洲，投資人對美國經濟陷入衰退的疑慮加深。

日本東證指數周一盤中狂跌逾 10%，東證指數期貨第二次暫停交易，日經 225 指數急瀉逾 11%。

南韓創業板指（KOSDAQ 指數）驟跌 8% 後觸發熔斷機制，交易暫停 20 分鐘。Kospi 指數狂跌 8%，也觸發熔斷機制，暫停交易 20 分鐘。

澳洲 S&P/ASX 200 指數大跌 3.3%，報 7,685.30 點，寫下自 6 月底以來最低紀錄。

MSCI 亞太指數重挫 5%，現報 167.90 點。

歐股股指期貨大幅下跌，德國 DAX 指數期貨跌 1.03%，法國 CAC40 指數期貨跌 1.7%，英國富時 100 指數期貨跌 0.5%。

美股上周五收盤大幅走低，道瓊大跌逾 600 點，費半暴跌逾 5%，那指步入修正區間。

上周五美國公布了一份爆冷的非農就業數據報告。非農報告顯示，美國 7 月招聘明顯放緩，失業率升至近 3 年來的最高，引發投資人對經濟放緩的擔憂，並擔心聯準會（Fed）等待降息的時間太長了。

美國非農報告出爐後，摩根大通和花旗便修改了預測，Fed 9 月會降息 50 個基點。

此外，為了報復黎巴嫩真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）、哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇襲身亡，據《Axios》報導，三名知情人士透露，美國國務卿布林肯周日通知七大工業國集團（G7），伊朗最快周一襲擊以色列。

據《Axios》披露，美國和以色列官員預料，伊朗最快周一就會動手，對以色列發動攻擊。伊朗的攻擊方式可能與 4 月 13 日的空襲相同，但規模可能更大，且這次可能涉及黎巴嫩真主黨。

美國中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）周六抵達中東，預計將訪問約旦和以色列。一名美國官員表示，庫里拉將藉由這次訪問，動員與 4 月 13 日防衛以色列相同的國際和地區聯盟。