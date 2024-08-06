鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)目標價調降至14.75元，幅度約3.59%
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 14:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對群創(3481-TW)提出目標價估值：中位數由15.3元下修至14.75元，調降幅度3.59%。其中最高估值19元，最低估值13.5元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予群創(3481-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立6位、保守悲觀0位。
群創(3481-TW)今(6日)收盤價為13.65元。近5日股價下跌9.8%，相關光 電 業近5日下跌9.27%，集中市場加權指數下跌10.53%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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