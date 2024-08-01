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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：切思皮克能源(CHK-US)EPS預估上修至1.37元，預估目標價為109.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對切思皮克能源(CHK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.37元，其中最高估值3.1元，最低估值0.68元，預估目標價為109.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.1(3.1)12.8212.4411.27
最低值0.68(0.68)2.33.4211.27
平均值1.56(1.54)6.128.3111.27
中位數1.37(1.33)5.647.9411.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值72.93億133.32億153.82億117.38億
最低值40.38億69.45億39.76億117.38億
平均值48.94億101.57億102.53億117.38億
中位數44.84億99.76億110.22億117.38億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-50.00-998.26--33.3616.92
營業收入85.47億46.70億73.01億141.23億60.38億

詳細資訊請看美股內頁：
切思皮克能源(CHK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHK

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