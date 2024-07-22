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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：切思皮克能源(CHK-US)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為110.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:16

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對切思皮克能源(CHK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.37元下修至1.33元，其中最高估值3.68元，最低估值0.38元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.68(3.68)10.0212.4410.65
最低值0.38(0.38)-0.93.1110.65
平均值1.51(1.52)5.518.1510.65
中位數1.33(1.37)5.168.4110.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值72.93億155.34億160.31億161.34億
最低值39.68億64.99億39.76億161.34億
平均值52.08億106.23億107.97億161.34億
中位數50.57億109.17億116.23億161.34億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-50.00-998.26--33.3616.92
營業收入85.47億46.70億73.01億141.23億60.38億

詳細資訊請看美股內頁：
切思皮克能源(CHK-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSCHK

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