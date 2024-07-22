鉅亨速報 - Factset 最新調查：切思皮克能源(CHK-US)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為110.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對切思皮克能源(CHK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.37元下修至1.33元，其中最高估值3.68元，最低估值0.38元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.68(3.68)
|10.02
|12.44
|10.65
|最低值
|0.38(0.38)
|-0.9
|3.11
|10.65
|平均值
|1.51(1.52)
|5.51
|8.15
|10.65
|中位數
|1.33(1.37)
|5.16
|8.41
|10.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72.93億
|155.34億
|160.31億
|161.34億
|最低值
|39.68億
|64.99億
|39.76億
|161.34億
|平均值
|52.08億
|106.23億
|107.97億
|161.34億
|中位數
|50.57億
|109.17億
|116.23億
|161.34億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-50.00
|-998.26
|--
|33.36
|16.92
|營業收入
|85.47億
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
詳細資訊請看美股內頁：
切思皮克能源(CHK-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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