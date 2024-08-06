營收速報 - 中菲行(5609)7月營收25.65億元年增率高達50.6％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:15
今年1-7月累計營收為145.56億元，累計年增率19.88%。
最新價為82.2元，近5日股價下跌-7.52%，相關航運運輸股價指數下跌-7.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-260 張
- 外資買賣超：-283 張
- 投信買賣超：+10 張
- 自營商買賣超：+13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|25.65億
|51%
|6%
|24/6
|24.19億
|45%
|11%
|24/5
|21.85億
|24%
|13%
|24/4
|19.39億
|15%
|-1%
|24/3
|19.56億
|7%
|23%
|24/2
|15.92億
|-0%
|-16%
中菲行(5609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨號貼文看更多
下一篇