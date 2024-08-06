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鉅亨速報

營收速報 - 中菲行(5609)7月營收25.65億元年增率高達50.6％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:15


中菲行(5609-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣25.65億元，年增率50.6%，月增率6.06%。

今年1-7月累計營收為145.56億元，累計年增率19.88%。

最新價為82.2元，近5日股價下跌-7.52%，相關航運運輸股價指數下跌-7.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-260 張
  • 外資買賣超：-283 張
  • 投信買賣超：+10 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 25.65億 51% 6%
24/6 24.19億 45% 11%
24/5 21.85億 24% 13%
24/4 19.39億 15% -1%
24/3 19.56億 7% 23%
24/2 15.92億 -0% -16%

中菲行(5609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收中菲行

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