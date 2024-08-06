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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)目標價調降至125元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 08:10


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對聯亞(3081-TW)提出目標價估值：中位數由130元下修至125元，調降幅度3.85%。其中最高估值150元，最低估值125元。

綜合評級 - 共有5位分析師給予聯亞(3081-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立7位、保守悲觀1位。

聯亞(3081-TW)今(5日)收盤價為104元。近5日股價下跌18.11%，相關通信網路類指數近5日下跌8.39%，櫃買市場加權指數下跌8.68%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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