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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至-0.41元，預估目標價為125元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.13元下修至-0.41元，其中最高估值-0.01元，最低估值-1.56元，預估目標價為125元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-0.01(0.67)5.949.33
最低值-1.56(-1.56)0.873.84
平均值-0.62(-0.46)3.376.59
中位數-0.41(-0.13)3.346.59

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,584,0002,648,0003,472,000
最低值1,283,0001,704,0002,148,050
平均值1,417,5702,060,6502,810,030
中位數1,440,2601,945,3002,810,030

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.313.613.716.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,056,0382,380,8851,872,7032,309,089

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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