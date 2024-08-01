鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至-0.41元，預估目標價為125元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.13元下修至-0.41元，其中最高估值-0.01元，最低估值-1.56元，預估目標價為125元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.01(0.67)
|5.94
|9.33
|最低值
|-1.56(-1.56)
|0.87
|3.84
|平均值
|-0.62(-0.46)
|3.37
|6.59
|中位數
|-0.41(-0.13)
|3.34
|6.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,584,000
|2,648,000
|3,472,000
|最低值
|1,283,000
|1,704,000
|2,148,050
|平均值
|1,417,570
|2,060,650
|2,810,030
|中位數
|1,440,260
|1,945,300
|2,810,030
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.31
|3.61
|3.71
|6.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,056,038
|2,380,885
|1,872,703
|2,309,089
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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