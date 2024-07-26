鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為26.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 12:17
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.85元下修至0.72元，其中最高估值1.15元，最低估值-0.2元，預估目標價為26.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.15(1.15)
|2.4
|3.15
|2.74
|最低值
|-0.2(-0.2)
|0.05
|1
|2.72
|平均值
|0.63(0.71)
|1.52
|2.18
|2.73
|中位數
|0.72(0.85)
|1.76
|2.19
|2.73
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|280.45億
|304.42億
|325.14億
|327.36億
|最低值
|265.67億
|275.76億
|293.07億
|327.28億
|平均值
|274.77億
|291.55億
|308.01億
|327.32億
|中位數
|275.64億
|291.41億
|308.49億
|327.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.27
|-5.44
|1.61
|0.87
|0.76
|營業收入
|224.28億
|90.48億
|157.90億
|238.14億
|260.91億
詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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