search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)EPS預估下修至-1.15元，預估目標價為18.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.11元下修至-1.15元，其中最高估值-0.91元，最低估值-1.23元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值-0.91(-0.91)-0.27-0.31
最低值-1.23(-1.23)-0.53-0.4
平均值-1.1(-1.08)-0.42-0.35
中位數-1.15(-1.11)-0.41-0.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值13.18億13.55億13.87億
最低值12.33億12.25億13.06億
平均值12.78億13.04億13.47億
中位數12.78億13.18億13.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.140.240.440.15-0.74
營業收入6.94億7.35億7.60億9.33億13.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHR

相關行情

台股首頁我要存股
Healthcare Realty Trust Inc - Class A17.6-1.51%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty