鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)EPS預估下修至-1.15元，預估目標價為18.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.11元下修至-1.15元，其中最高估值-0.91元，最低估值-1.23元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.91(-0.91)
|-0.27
|-0.31
|最低值
|-1.23(-1.23)
|-0.53
|-0.4
|平均值
|-1.1(-1.08)
|-0.42
|-0.35
|中位數
|-1.15(-1.11)
|-0.41
|-0.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|13.18億
|13.55億
|13.87億
|最低值
|12.33億
|12.25億
|13.06億
|平均值
|12.78億
|13.04億
|13.47億
|中位數
|12.78億
|13.18億
|13.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.14
|0.24
|0.44
|0.15
|-0.74
|營業收入
|6.94億
|7.35億
|7.60億
|9.33億
|13.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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