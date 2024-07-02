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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)EPS預估上修至-1.12元，預估目標價為17.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 14:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.17元上修至-1.12元，其中最高估值-0.91元，最低估值-1.23元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值-0.91(-0.91)-0.4-0.4
最低值-1.23(-1.23)-0.51-0.4
平均值-1.1(-1.11)-0.46-0.4
中位數-1.12(-1.17)-0.46-0.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值13.17億13.57億13.06億
最低值12.58億12.80億13.06億
平均值12.90億13.24億13.06億
中位數12.91億13.29億13.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.140.240.440.15-0.74
營業收入6.94億7.35億7.60億9.33億13.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSHR

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