鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一產業不動產投資信託FR-US的目標價調升至58元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 04:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對第一產業不動產投資信託(FR-US)提出目標價估值：中位數由56元上修至58元，調升幅度3.57%。其中最高估值61元，最低估值42元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予第一產業不動產投資信託評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀1位。
第一產業不動產投資信託今(6日)收盤價為51.325元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌2.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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