鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一產業不動產投資信託FR-US的目標價調升至58元，幅度約3.57%

綜合評級 - 共有17位分析師給予第一產業不動產投資信託評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀1位。

第一產業不動產投資信託今(6日)收盤價為51.325元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌2.06%股價漲幅表現優於大盤。