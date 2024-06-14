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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)EPS預估下修至-1.17元，預估目標價為17.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 18:11

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.11元下修至-1.17元，其中最高估值-0.9元，最低估值-1.23元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值-0.9(-0.36)-0.4-0.4
最低值-1.23(-1.23)-0.51-0.4
平均值-1.1(-0.98)-0.45-0.4
中位數-1.17(-1.11)-0.45-0.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值13.17億13.57億13.06億
最低值12.72億12.80億13.06億
平均值12.94億13.26億13.06億
中位數12.96億13.34億13.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.140.240.440.15-0.74
營業收入6.94億7.35億7.60億9.33億13.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHR

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