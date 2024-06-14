鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)EPS預估下修至-1.17元，預估目標價為17.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 18:11
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.11元下修至-1.17元，其中最高估值-0.9元，最低估值-1.23元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.9(-0.36)
|-0.4
|-0.4
|最低值
|-1.23(-1.23)
|-0.51
|-0.4
|平均值
|-1.1(-0.98)
|-0.45
|-0.4
|中位數
|-1.17(-1.11)
|-0.45
|-0.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|13.17億
|13.57億
|13.06億
|最低值
|12.72億
|12.80億
|13.06億
|平均值
|12.94億
|13.26億
|13.06億
|中位數
|12.96億
|13.34億
|13.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.14
|0.24
|0.44
|0.15
|-0.74
|營業收入
|6.94億
|7.35億
|7.60億
|9.33億
|13.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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