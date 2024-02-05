鉅橡獲客戶提前備貨挹注 1月營收1.06億元年、月雙增

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-05 17:25

PCB 鎖孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 今 (5) 日公布 2024 年 1 月營收 1.06 億元，月增 8.58%，年增 41.95%，屬歷年 1 月營收的高檔水準，，其主要成長動能為，農曆春節前客戶提前備貨效益所致。

鉅橡主管表示，今年 1 月公司因應農曆春節前客戶提前備貨需求，帶動 PCB 耗材產品接單動能強勁， 1 月營收年月雙增，第一季適逢 PCB 產業淡季，將觀察 AI 伺服器與 AI PC 商機，是否陸續啟動 ABF 與 BT 載板的需求復甦，公司並期待 PCB 耗材於第二季訂單能見度逐步明朗。

鉅橡並朝向多元化營收發展，積極開發在台灣的建材市場，鉅橡對在台南佳里美耐板新廠已經發包，預計投入 6.19 億元興建費用，預估 2025 年年中完工，滿載後每月貢獻 1.2 億元營收。

鉅橡 2023 年全年營收爲 11.31 億元，來自美耐板的營收約 20%，公司預計在 2024 年營收成長到總營收 25% 的占比，而在台南佳里美耐板新廠 2025 年年中完工後，預計將可以提供每月達 1.2 億元的營收。

鉅橡原以生產 PCB 鑽孔用電木墊材，鉅橡主管說，鉅橡已在原有廠區旁自有土地發包興建四層樓的美耐板新廠，生產線完工後，估滿載每月貢獻 1.2 億元營收。就整體目標而言，鉅橡預計朝向在 PCB 金鑽孔墊材及美耐板建材各 50% 的營收比重邁進。