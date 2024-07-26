〈凱米颱風釀災〉房屋淹水達50公分 救助金加碼、產險理賠最高9000元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-26 14:20

凱米颱風導致南台灣淹水災情慘重，許多縣市今 (26) 日依舊停班停課，產險業者表示，若建築物因颱風淹水達 50 公分以上，即可申請政府淹水災害救助金，符合條件者，保險公司也將依承保住宅所在地區不同，直接理賠 7000~9000 元不等的金額。

凱米為今年第一個登陸台灣的颱風，挾帶驚人雨勢，導致南部多處房屋淹水，民眾災損嚴重，總統賴清德今赴高雄美濃勘災，為減輕民眾負擔，宣布全台淹水 50 公分以上每戶補助 2 萬元、50 公分以下中低收入戶從 5000 元加碼至 1 萬元，並與地方合作助受災戶減輕稅務。

南山產物表示，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，如果民眾住家發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之住戶，撥打理賠服務專線將有專人協助啟動快速理賠服務。

南山產物說明，住屋因水災淹水達 50 公分以上，保戶僅須檢附理賠申請書並提供照片 (附量尺比對) 或相關證明等，將依保單約定之標的物所在各地區賠償限額予以賠付。

若是淹水未達 50 公分但有實際損失，請保留相關損失財物照片並詳列損失清單，將依保單約定賠償限額內依實際損失金額賠付。

台灣產物保險亦提醒，若已為住宅投保住宅火災保險及汽車車體損失保險附加颱風洪水險，於發生颱風及洪水災害補償之保險事故時，記得將住宅及車輛淹水狀況或受損財務拍照存證，可於申請保險理賠時提供於保險公司加速處理。

受到西南氣流影響，高雄、台南此次淹水災情最為嚴重，賠償限額屬於「第二區」，最高累積金額 8000 元，同屬第二區的縣市還包括台北市、新北市、桃園市、澎湖縣、金門馬祖地區；「第一區」理賠上限為 9000 元，包含新竹縣市、台中市、嘉義縣市、苗栗縣、南投縣、彰化縣及雲林縣；「第三區」理賠上限是 7000 元，包含基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣。

圖：台產提供