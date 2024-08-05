7月外資淨匯出達120億美元 台灣外匯存底終結連2月創高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-05 19:15

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中央銀行今 (5) 日公布我國 7 月底外匯存底 5717.4 億美元，較上月底減少 15.59 億美元，結束連 2 月創高，而外資持有股債連同新台幣存款較上月大減 532 億美元；央行也統計，7 月因上市櫃企業發放股利較多，外資領到約 40-50 億元股利，再加上盈餘匯出後，外資淨匯出達 120 億美元。

截至 7 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 7839 億美元，較上月大減 532 億美元，約當外匯存底 137%，月減 9 個百分點。

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央行外匯局長蔡炯民表示，外資 7 月領到股利約 40-50 億美元，再加計盈餘匯出後，7 月整體淨匯出達 120 億美元，是造成新台幣 7 月貶值 1.13% 最主要的因素，央行有進場調節，拋匯阻貶。

對於主要貨幣變動，央行統計，7 月美元指數升值 1.67%，反觀歐元貶值 1.21%，加幣貶值 0.9%，澳幣重挫 1.96%，日元則是飆升 4.76%，人民幣也反彈 0.68%。

另外，觀察各國外匯存底，中國最新統計至 6 月底來到 3.2224 兆美元，月減 96 億美元，日本為 1.0865 兆美元，與上月持平，瑞士 7916 億美元，月減 38 億美元，南韓 3894 億美元，月增 10 億美元，印度至 7 月 26 日為 5869 億美元，月增 140 億美元。

蔡炯民進一步提到，今年聯準會降息比較要關切的是美國景氣的問題，美國經濟有明顯走緩，接下來要看企業獲利預期是否明顯較原先預期有差。