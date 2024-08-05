營收速報 - 台燿(6274)7月營收21.41億元年增率高達65.17％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16
今年1-7月累計營收為122.79億元，累計年增率41.05%。
最新價為142.5元，近5日股價上漲1.28%，相關電子零組件類指數下跌-1.62%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2278 張
- 外資買賣超：-3673 張
- 投信買賣超：+1056 張
- 自營商買賣超：+339 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|21.41億
|65%
|10%
|24/6
|19.42億
|61%
|0%
|24/5
|19.40億
|44%
|6%
|24/4
|18.22億
|52%
|4%
|24/3
|17.51億
|33%
|48%
|24/2
|11.86億
|-6%
|-21%
台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 博晟生醫(6733)7月營收1,576萬元年增率高達113.22％
- 騰輝前7月營收25.46億元 高毛利軍工航天產品銷售動能強勁
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.24元，預估目標價為3800元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至63.41元，預估目標價為1420元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇