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鉅亨速報

營收速報 - 台燿(6274)7月營收21.41億元年增率高達65.17％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16


台燿(6274-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣21.41億元，年增率65.17%，月增率10.21%。

今年1-7月累計營收為122.79億元，累計年增率41.05%。

最新價為142.5元，近5日股價上漲1.28%，相關電子零組件類指數下跌-1.62%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2278 張
  • 外資買賣超：-3673 張
  • 投信買賣超：+1056 張
  • 自營商買賣超：+339 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 21.41億 65% 10%
24/6 19.42億 61% 0%
24/5 19.40億 44% 6%
24/4 18.22億 52% 4%
24/3 17.51億 33% 48%
24/2 11.86億 -6% -21%

台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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