鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)EPS預估上修至21.9元，預估目標價為237.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)做出2024年EPS預估：中位數由21.5元上修至21.9元，其中最高估值22.75元，最低估值20.69元，預估目標價為237.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.75(22.68)
|24
|26.05
|26.9
|最低值
|20.69(20.12)
|20.77
|22.3
|26.9
|平均值
|21.86(21.62)
|22.75
|24.44
|26.9
|中位數
|21.9(21.5)
|22.95
|24.5
|26.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|234.86億
|242.65億
|253.59億
|253.64億
|最低值
|206.90億
|200.05億
|209.74億
|253.64億
|平均值
|220.36億
|220.36億
|228.60億
|253.64億
|中位數
|221.30億
|223.08億
|231.20億
|253.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|13.62
|6.31
|9.04
|9.21
|13.44
|營業收入
|143.01億
|145.92億
|166.51億
|162.57億
|185.77億
詳細資訊請看美股內頁：
Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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