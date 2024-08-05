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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)EPS預估上修至21.9元，預估目標價為237.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:16

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)做出2024年EPS預估：中位數由21.5元上修至21.9元，其中最高估值22.75元，最低估值20.69元，預估目標價為237.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值22.75(22.68)2426.0526.9
最低值20.69(20.12)20.7722.326.9
平均值21.86(21.62)22.7524.4426.9
中位數21.9(21.5)22.9524.526.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值234.86億242.65億253.59億253.64億
最低值206.90億200.05億209.74億253.64億
平均值220.36億220.36億228.60億253.64億
中位數221.30億223.08億231.20億253.64億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS13.626.319.049.2113.44
營業收入143.01億145.92億166.51億162.57億185.77億

詳細資訊請看美股內頁：
Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRGA

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Reinsurance Group Of America, Inc.206.31-7.48%

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