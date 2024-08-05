鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司ROKU-US的目標價調降至66元，幅度約5.71%
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Roku公司(ROKU-US)提出目標價估值：中位數由70元下修至66元，調降幅度5.71%。其中最高估值105元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Roku公司評價：積極樂觀11位、保持中立14位、保守悲觀4位。
Roku公司今(5日)收盤價為53.14元。近5日股價下跌5.71%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 方舟伍德看好兩支個股 Roku和Adyen
- 方舟伍德發表致投資者長信 看好「六巨頭」之外其他股票
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至-1.76元，預估目標價為74.30元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司ROKU-US的目標價調降至70元，幅度約5.79%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇