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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司ROKU-US的目標價調降至66元，幅度約5.71%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Roku公司(ROKU-US)提出目標價估值：中位數由70元下修至66元，調降幅度5.71%。其中最高估值105元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予Roku公司評價：積極樂觀11位、保持中立14位、保守悲觀4位。

Roku公司今(5日)收盤價為53.14元。近5日股價下跌5.71%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股ROKU市場預估目標價

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