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台股

〈台幣〉逆勢升值逾1.5角至32.665元 匯市老神在在

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-05 10:24

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台北匯市老神在在，盤中升值達1.52角。(鉅亨網資料照)

台股加權指數今 (5) 日盤中暴挫超過 1500 點，創史上最大跌點，反觀台北匯市老神在在，盤中升值達 1.52 角，最高來到 32.665 元，主要亞幣連袂偏強整理，反映美元指數回跌。

新台幣今日以 32.7 元、升值 1.17 角開出後，最高來到 32.665 元，盤中高低價差 1 角。

觀察主要亞幣，在美元指數回跌 1.14% 的影響下，日元續彈達 1%，新台幣港幣升值達 0.25%，星元升近 0.2%，人民幣泰銖升 0.1%，韓元則小貶 0.1% 陷入整理。

統一投顧分析，鑒於美國勞動市場降溫和多項通膨指標下滑，強化聯準會 9 月啟動降息的預期，不過，美國失業率升至 4.3%，超過「薩姆法則」的警戒水準，導致經濟硬著陸擔憂再起。

同時，日元狂升推波全球資金去槓桿，風險性資產遭拋售，加上巴菲特、黃仁勳、貝佐斯等高層賣股影響信心，輝達最新晶片傳出遞延拉貨，短線上利空集結，且外資空單維持 4 萬口以上，台股技術面和籌碼面仍未見轉佳跡象。

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