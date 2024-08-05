〈台幣〉逆勢升值逾1.5角至32.665元 匯市老神在在

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-05 10:24

台股加權指數今 (5) 日盤中暴挫超過 1500 點，創史上最大跌點，反觀台北匯市老神在在，盤中升值達 1.52 角，最高來到 32.665 元，主要亞幣連袂偏強整理，反映美元指數回跌。

新台幣今日以 32.7 元、升值 1.17 角開出後，最高來到 32.665 元，盤中高低價差 1 角。

觀察主要亞幣，在美元指數回跌 1.14% 的影響下，日元續彈達 1%，新台幣和港幣升值達 0.25%，星元升近 0.2%，人民幣和泰銖升 0.1%，韓元則小貶 0.1% 陷入整理。

統一投顧分析，鑒於美國勞動市場降溫和多項通膨指標下滑，強化聯準會 9 月啟動降息的預期，不過，美國失業率升至 4.3%，超過「薩姆法則」的警戒水準，導致經濟硬著陸擔憂再起。