遭檢調搜索 宇隆：對財務和業務無任何影響

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-05 10:22

汽車零組件廠宇隆 (2233-TW) 傳出檢調單位於 8 月 2 日下午到公司進行搜索調查，宇隆對此表示，是以證人身份配合調查，並無違法情事，對公司財務和業務並無任何影響。

宇隆指出，公司人員是以證人身份配合調查，以供釐清案件事實，並無違法情事，對於調查內容目前無法透露其他訊息，此次調查對公司財務和業務無任何影響。

展望下半年，宇隆對整體營運持審慎樂觀看法，自有品牌 TUF ONE 行星減速機持續量產供貨中，未來計畫切入 AI 工業用輔助機器人和人形機器人等領域，以拓展新的業務版圖。