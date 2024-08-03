鉅亨速報 - Factset 最新調查：康耐視(CGNX-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 06:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對康耐視(CGNX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.64元，其中最高估值0.8元，最低估值0.5元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.8(0.8)
|1.31
|1.75
|1.91
|最低值
|0.5(0.5)
|0.86
|1.2
|1.91
|平均值
|0.65(0.66)
|1.05
|1.45
|1.91
|中位數
|0.64(0.65)
|1.01
|1.45
|1.91
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.43億
|11.25億
|12.89億
|14.18億
|最低值
|8.90億
|9.69億
|10.66億
|13.28億
|平均值
|9.14億
|10.43億
|11.94億
|13.73億
|中位數
|9.12億
|10.24億
|11.90億
|13.73億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.16
|1.00
|1.56
|1.23
|0.65
|營業收入
|7.26億
|8.11億
|10.37億
|10.06億
|8.38億
詳細資訊請看美股內頁：
康耐視(CGNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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