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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康耐視(CGNX-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 06:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對康耐視(CGNX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.64元，其中最高估值0.8元，最低估值0.5元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.8(0.8)1.311.751.91
最低值0.5(0.5)0.861.21.91
平均值0.65(0.66)1.051.451.91
中位數0.64(0.65)1.011.451.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.43億11.25億12.89億14.18億
最低值8.90億9.69億10.66億13.28億
平均值9.14億10.43億11.94億13.73億
中位數9.12億10.24億11.90億13.73億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.161.001.561.230.65
營業收入7.26億8.11億10.37億10.06億8.38億

詳細資訊請看美股內頁：
康耐視(CGNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCGNX

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