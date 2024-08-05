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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸FLR-US的目標價調升至54元，幅度約8%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對福陸(FLR-US)提出目標價估值：中位數由50元上修至54元，調升幅度8%。其中最高估值61元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予福陸評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀0位。

福陸今(5日)收盤價為47.5元。近5日股價下跌8%，標普指數下跌2.06%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FLR市場預估目標價

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