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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估下修至1.41元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 06:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.43元下修至1.41元，其中最高估值1.93元，最低估值0.84元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.93(1.93)2.042.081.68
最低值0.84(0.84)1.021.011.07
平均值1.37(1.38)1.461.441.38
中位數1.41(1.43)1.431.361.38

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值535.97億570.65億596.63億553.62億
最低值466.64億499.74億533.69億553.62億
平均值509.20億544.73億565.10億553.62億
中位數511.52億549.55億562.32億553.62億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.65-3.830.551.191.40
營業收入333.51億235.91億427.17億571.04億487.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAA

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