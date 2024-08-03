鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估下修至1.41元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 06:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.43元下修至1.41元，其中最高估值1.93元，最低估值0.84元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.93(1.93)
|2.04
|2.08
|1.68
|最低值
|0.84(0.84)
|1.02
|1.01
|1.07
|平均值
|1.37(1.38)
|1.46
|1.44
|1.38
|中位數
|1.41(1.43)
|1.43
|1.36
|1.38
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|535.97億
|570.65億
|596.63億
|553.62億
|最低值
|466.64億
|499.74億
|533.69億
|553.62億
|平均值
|509.20億
|544.73億
|565.10億
|553.62億
|中位數
|511.52億
|549.55億
|562.32億
|553.62億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.65
|-3.83
|0.55
|1.19
|1.40
|營業收入
|333.51億
|235.91億
|427.17億
|571.04億
|487.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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