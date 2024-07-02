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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為20.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 14:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.39元下修至1.32元，其中最高估值1.61元，最低估值0.84元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.61(1.61)1.91.841.73
最低值0.84(1.08)1.0211.06
平均值1.3(1.35)1.451.381.4
中位數1.32(1.39)1.391.41.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值567.15億573.27億581.79億547.50億
最低值466.64億499.74億541.44億547.50億
平均值514.02億542.17億567.18億547.50億
中位數520.43億548.75億570.70億547.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.65-3.830.551.191.40
營業收入333.51億235.91億427.17億571.04億487.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAA

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