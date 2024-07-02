鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為20.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 14:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.39元下修至1.32元，其中最高估值1.61元，最低估值0.84元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.61(1.61)
|1.9
|1.84
|1.73
|最低值
|0.84(1.08)
|1.02
|1
|1.06
|平均值
|1.3(1.35)
|1.45
|1.38
|1.4
|中位數
|1.32(1.39)
|1.39
|1.4
|1.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|567.15億
|573.27億
|581.79億
|547.50億
|最低值
|466.64億
|499.74億
|541.44億
|547.50億
|平均值
|514.02億
|542.17億
|567.18億
|547.50億
|中位數
|520.43億
|548.75億
|570.70億
|547.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.65
|-3.83
|0.55
|1.19
|1.40
|營業收入
|333.51億
|235.91億
|427.17億
|571.04億
|487.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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