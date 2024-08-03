鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ryan Specialty Holdings Inc Class ARYAN-US的目標價調升至62.5元，幅度約5.64%
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 02:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Ryan Specialty Holdings Inc Class A(RYAN-US)提出目標價估值：中位數由59.17元上修至62.5元，調升幅度5.64%。其中最高估值72元，最低估值46元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Ryan Specialty Holdings Inc Class A評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀2位。
Ryan Specialty Holdings Inc Class A今(3日)收盤價為67.44元。近5日股價上漲5.64%，標普指數上漲0.88%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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