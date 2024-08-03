〈熱門股〉穩懋估Q3營收季減高個位數百分比 股價周跌逾1成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-03 09:38

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 周二 (30 日) 召開法說會指出，目前觀察中國第三季安卓手機市場需求暫時性減緩，預估第三季營收將季減高個位數百分比 (6 至 9%)，拖累穩懋本周股價下挫，周跌逾 1 成。

穩懋本周跌幅達 15.03%，股價一路從周一 (29 日) 最高 155.5 元，跌至周五 (2) 日 130 元，除跌破 150 元關卡，也摜破所有均線。觀察三大法人本周籌碼動向，連續 3 個交易日賣超 1.9 萬張後，周四 (1 日) 轉為買方，小買 149 張，但周五又賣超 2478 張，三大法人本周合計賣超 2.2 萬張。

穩懋於法說會時指出，中國手機市場自去年下半年以來拉貨力道強勁，不過目前觀察第三季安卓陣營手機需求有暫時性的減緩，可能影響第三季營收表現，預估季減高個位數百分比，預期第三季毛利率維持 mid-twenties(24 至 26%) 的水準。

穩懋表示，雖然中系安卓需求減緩，但美系 iOS 陣營需求持續，尤其第二季、第三季為 iOS 產品拉貨高峰，若後續新機銷售表現佳，第四季也有望優於第三季。整體而言，仍看好今年全年表現優於去年。