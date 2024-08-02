鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至0.75元，預估目標價為45.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.8元下修至0.75元，其中最高估值1.42元，最低估值-0.64元，預估目標價為45.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.42(1.42)
|3.78
|4.42
|最低值
|-0.64(-0.64)
|1.31
|1.69
|平均值
|0.53(0.53)
|2.64
|2.66
|中位數
|0.75(0.8)
|2.53
|2.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|117.78億
|123.06億
|122.56億
|最低值
|110.31億
|104.36億
|106.64億
|平均值
|113.55億
|115.38億
|114.88億
|中位數
|114.09億
|116.41億
|115.16億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.07
|-0.91
|2.26
|-0.68
|-3.65
|營業收入
|104.95億
|93.72億
|124.37億
|127.62億
|107.06億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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