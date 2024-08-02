search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至0.75元，預估目標價為45.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.8元下修至0.75元，其中最高估值1.42元，最低估值-0.64元，預估目標價為45.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.42(1.42)3.784.42
最低值-0.64(-0.64)1.311.69
平均值0.53(0.53)2.642.66
中位數0.75(0.8)2.532.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值117.78億123.06億122.56億
最低值110.31億104.36億106.64億
平均值113.55億115.38億114.88億
中位數114.09億116.41億115.16億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-6.07-0.912.26-0.68-3.65
營業收入104.95億93.72億124.37億127.62億107.06億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAA

相關行情

台股首頁我要存股
美國鋁業29.47-6.36%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty