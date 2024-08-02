鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業AA-US的目標價調升至45.5元，幅度約5.81%
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國鋁業(AA-US)提出目標價估值：中位數由43元上修至45.5元，調升幅度5.81%。其中最高估值55元，最低估值37元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予美國鋁業評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀0位。
美國鋁業今(2日)收盤價為29.98元。近5日股價下跌5.81%，標普指數上漲0.88%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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