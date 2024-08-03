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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高樂氏(CLX-US)EPS預估上修至6.59元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對高樂氏(CLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.45元上修至6.59元，其中最高估值6.82元，最低估值6.03元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.82(7.05)7.6487.9
最低值6.03(6.03)6.317.027.9
平均值6.57(6.48)6.997.447.9
中位數6.59(6.45)7.017.57.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值74.45億76.70億79.04億76.94億
最低值69.35億70.65億72.02億76.94億
平均值71.39億73.12億74.70億76.94億
中位數71.61億72.93億74.12億76.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS7.365.583.731.20
營業收入67.21億73.41億71.07億73.89億

詳細資訊請看美股內頁：
高樂氏(CLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCLX

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