鉅亨速報 - Factset 最新調查：高樂氏(CLX-US)EPS預估上修至6.59元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對高樂氏(CLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.45元上修至6.59元，其中最高估值6.82元，最低估值6.03元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.82(7.05)
|7.64
|8
|7.9
|最低值
|6.03(6.03)
|6.31
|7.02
|7.9
|平均值
|6.57(6.48)
|6.99
|7.44
|7.9
|中位數
|6.59(6.45)
|7.01
|7.5
|7.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|74.45億
|76.70億
|79.04億
|76.94億
|最低值
|69.35億
|70.65億
|72.02億
|76.94億
|平均值
|71.39億
|73.12億
|74.70億
|76.94億
|中位數
|71.61億
|72.93億
|74.12億
|76.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.36
|5.58
|3.73
|1.20
|營業收入
|67.21億
|73.41億
|71.07億
|73.89億
詳細資訊請看美股內頁：
高樂氏(CLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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