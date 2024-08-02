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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：空氣化工產品公司APD-US的目標價調升至297.5元，幅度約4.39%

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對空氣化工產品公司(APD-US)提出目標價估值：中位數由285元上修至297.5元，調升幅度4.39%。其中最高估值355元，最低估值210元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予空氣化工產品公司評價：積極樂觀11位、保持中立14位、保守悲觀1位。

空氣化工產品公司今(2日)收盤價為280.6432元。近5日股價上漲4.39%，標普指數上漲0.88%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股APD市場預估目標價

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