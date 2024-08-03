鉅亨速報 - Factset 最新調查：法拉利(RACE-US)EPS預估上修至8.62元，預估目標價為450.56元
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對法拉利(RACE-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.45元上修至8.62元，其中最高估值9.02元，最低估值7.78元，預估目標價為450.56元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.02(8.66)
|10.49
|11.49
|12.04
|最低值
|7.78(7.78)
|8.73
|9.33
|9.37
|平均值
|8.58(8.37)
|9.43
|10.37
|10.71
|中位數
|8.62(8.45)
|9.45
|10.32
|10.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72.39億
|78.63億
|86.91億
|87.05億
|最低值
|69.06億
|73.25億
|76.80億
|77.20億
|平均值
|70.96億
|76.42億
|82.06億
|82.13億
|中位數
|71.03億
|76.14億
|82.37億
|82.13億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.17
|3.75
|5.32
|5.37
|7.47
|營業收入
|42.16億
|39.44億
|50.48億
|53.55億
|64.54億
詳細資訊請看美股內頁：
法拉利(RACE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉產品線擴大+個性化需求 法拉利調升全年營收財測
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：法拉利RACE-US的目標價調升至449.64元，幅度約3.34%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為82.74元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MGIC 投資(MTG-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為24.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇