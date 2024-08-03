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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：法拉利(RACE-US)EPS預估上修至8.62元，預估目標價為450.56元

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:15

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對法拉利(RACE-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.45元上修至8.62元，其中最高估值9.02元，最低估值7.78元，預估目標價為450.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.02(8.66)10.4911.4912.04
最低值7.78(7.78)8.739.339.37
平均值8.58(8.37)9.4310.3710.71
中位數8.62(8.45)9.4510.3210.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值72.39億78.63億86.91億87.05億
最低值69.06億73.25億76.80億77.20億
平均值70.96億76.42億82.06億82.13億
中位數71.03億76.14億82.37億82.13億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.173.755.325.377.47
營業收入42.16億39.44億50.48億53.55億64.54億

詳細資訊請看美股內頁：
法拉利(RACE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRACE

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